ARTICO in sofferenza atroce Mai così male ad Ottobre | trend impressionante

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il ghiacciovive momenti di estrema difficoltà. Dopo il pesante deficit di settembre, che ha chiuso con il minimo stagionale pari alla seconda estensione più bassa di sempre, la situazione è ulteriormente peggiorata nelle ultime settimane. In questi ultimi giorni disi registrano oltre 600 mila chilometri quadrati in meno rispetto allo scorso anno, mentre rispetto alla media del periodo 1970-1979 risultano esserci più di 4 milioni di chilometri quadrati in meno. La consueta ripresa autunnale dei ghiacci appare davvero molto lenta. Fa troppo caldo per il periodo, con diversi tratti della regione artica alle prese con anomalie eccezionali, dalla Groenlandia fino alla porzione siberiana dell’. Estensione ghiacci dell’in questo fine ...