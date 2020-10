“Arrestato Salvatore Di Grazia”. Dopo 9 anni si chiude così il caso della scomparsa della moglie Mariella Cimò (Di lunedì 26 ottobre 2020) Catania, la condanna per Salvatore Di Grazia arriva oggi. Ormai la sentenza è diventata definitiva. Per l’uomo scatta l’arresto e venticinque anni di carcere. L’accusa è quella di aver ucciso la moglie, Mariella Cimò, il giorno stesso della sua scomparsa. Tutto è avvenuto nel 2011. Salvatore avrebbe anche occultato il cadavere della moglie, ma in principio si professò innocente. L’accusa è di omicidio e occultamento di cadavere. L’84enne è stato trasferito presso il carcere catanese di Piazza Lanza. La vittima, Mariella Cimò, aveva 72 anni quando andò incontro alla morte inferta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Catania, la condanna perDi Grazia arriva oggi. Ormai la sentenza è diventata definitiva. Per l’uomo scatta l’arresto e venticinquedi carcere. L’accusa è quella di aver ucciso laCimò, il giorno stessosua. Tutto è avvenuto nel 2011.avrebbe anche occultato il cadavere, ma in principio si professò innocente. L’accusa è di omicidio e occultamento di cadavere. L’84enne è stato trasferito presso il carcere catanese di Piazza Lanza. La vittima,Cimò, aveva 72quando andò incontro alla morte inferta ...

