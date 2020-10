Armi nucleari, via libera al trattato che le dichiara illegali. “L’Italia non ha ancora firmato. Si liberi dalle pressioni di Nato e Usa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) È fatta: con la ratifica dell’Honduras, il trattato di Proibizione delle Armi nucleari (Tpnw) è legge. “Oggi è un giorno storico. Facciamo appello ai leader del mondo perché agiscano con coraggio e si uniscano alla parte giusta della storia” ha commentato Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa (IFRC). Servivano 50 ratifiche per rendere operativo il Tpnw: nell’ultima settimana, Giamaica, Nauru e infine Honduras hanno concretizzato l’obiettivo. Il trattato entrerà in vigore fra 90 giorni e segna una svolta epocale: il Tpnw è la prima legge internazionale vincolante, per chi la ratifica, che impedirà l’uso, lo sviluppo, i test, la produzione, la fabbricazione, l’acquisizione, il possesso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) È fatta: con la ratifica dell’Honduras, ildi Proibizione delle(Tpnw) è legge. “Oggi è un giorno storico. Facciamo appello ai leader del mondo perché agiscano con coraggio e si uniscano alla parte giusta della storia” ha commentato Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa (IFRC). Servivano 50 ratifiche per rendere operativo il Tpnw: nell’ultima settimana, Giamaica, Nauru e infine Honduras hanno concretizzato l’obiettivo. Ilentrerà in vigore fra 90 giorni e segna una svolta epocale: il Tpnw è la prima legge internazionale vincolante, per chi la ratifica, che impedirà l’uso, lo sviluppo, i test, la produzione, la fabbricazione, l’acquisizione, il possesso, ...

