Ariedo Braida: 'Juve, Inter e Milan si dicono sempre senza soldi' (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Normalmente, tutti i club si lamentano dicendo di non avere soldi. In Italia è un classico, lo fanno sempre Juve, Inter e Milan". Non fa sconti a nessuno Ariedo Braida, ex consulente di mercato del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Normalmente, tutti i club si lamentano dicendo di non avere. In Italia è un classico, lo fanno". Non fa sconti a nessuno, ex consulente di mercato del ...

ETGazzetta : #Braida: '#Juve, #Inter e #Milan si dicono sempre senza soldi. #Barça? Non mi hanno rispettato...' - sportli26181512 : Braida: 'Consigliai Haaland, Barella e Zaniolo, ma il Barcellona non mi diede via libera. Pogba? Incontrai la Juve,… - oldclockend : @marcodellolio io invece farei all in su Ariedo Braida o uno del genere e incaricherei Joe Barone della gestione de… -