Argentina-Warathas di rugby annullata | il CT dei Pumas preoccupato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La marcia di avvicinamento della nazionaledial Tri-Nations 2020 (che si disputerà dal 31 ottobre al 5 dicembre) sta diventando sempre più complicata. Nelle scorse ore, infatti, è stato comunicato l’annullamento dell’amichevoleche era in programma per sabato 24 ottobre. Lo slittamento del match è stato deciso in seguito ai diversi problemi fisici e infortuni accusati dai giocatori sudamericani. Piuttostol’allenatore Mario Ledesma, il quale finora non ha potuto testare sul campo la preparazione effettuata e le condizioni dei suoi giocatori. Il commissario tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha palesato la propria insoddisfazione per un lavoro di allenamento che, a poche settimane dal ...