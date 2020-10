'Apple non ha nessun diritto sui frutti del lavoro di Epic' (Di lunedì 26 ottobre 2020) La causa tra Epic Games ed Apple non accenna ad arrestarsi. Nell'attesa del processo, programmato per maggio del prossimo anno, le due società stanno continuando a stuzzicarsi a vicenda attraverso nuove dichiarazioni. L'ultima di queste è che secondo Epic Games, Apple non ha nessun diritto "sui frutti del lavoro di Epic".Come sappiamo, Epic ad agosto aveva introdotto un nuovo sistema di pagamento all'interno di Fortnite in modo da bypassare le commissioni del 30% volute da Apple mediante gli acquisti in-game. Apple in seguito ha rimosso il battle royale dal suo store per aver infranto le regole, ed Epic ha risposto con una causa civile contro ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) La causa traGames ednon accenna ad arrestarsi. Nell'attesa del processo, programmato per maggio del prossimo anno, le due società stanno continuando a stuzzicarsi a vicenda attraverso nuove dichiarazioni. L'ultima di queste è che secondoGames,non ha"suideldi".Come sappiamo,ad agosto aveva introdotto un nuovo sistema di pagamento all'interno di Fortnite in modo da bypassare le commissioni del 30% volute damediante gli acquisti in-game.in seguito ha rimosso il battle royale dal suo store per aver infranto le regole, edha risposto con una causa civile contro ...

