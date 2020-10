Appello al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo | Dario Franceschini

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 26 ottobre 2020) di Claudio Gubitosi Caro, sono consapevole del dolore che hai provato in queste ore nel dover definire, insieme a tutti gli altri colleghi del Governo, le ulteriori restrizioni per la cultura per contrastare la diffusione del Covid-19. Sono ore di fibrillazione e di grande tensione, anche emotiva. Ancora una volta la cultura riceve una ferita che potrà rivelarsi mortale. Penso in particolare ai numerosissimi lavoratori dello spettacolo che in questo momento sono privi di qualsiasi forza e perfino incapaci o impossibilitati a reagire. Mia te oggi perché, alla luce della recentissima firma del Dpcm da parte del Presidente Conte, tra le tante realtà della nostra società coinvolte in questa seconda fase di restrizioni, come i bar, i ristoranti, la filiera del ...