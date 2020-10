Anzio, approvato nuovo piano viabilità in centro: ampliamento isola pedonale e nuovi parcheggi gratuiti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per riorganizzare la viabilità al centro cittadino di Anzio, programmati dall’Amministrazione De Angelis, con l’installazione di moderni dissuasori a scomparsa , la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, la messa in sicurezza dei percorsi pedonali ed il collegamento online dei nuovi trentacinque parcometri, con l’abilitazione al “pagamento elettronico”. “In Consiglio Comunale, – comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio, Gianluca Mazzi – approveremo il nuovo regolamento per le aree sosta a pagamento, che non subiranno aumento, con tutta una serie di importanti agevolazioni per i cittadini. Con la nuova viabilità, durante i mesi invernali, ci sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per riorganizzare la viabilità alcittadino di, programmati dall’Amministrazione De Angelis, con l’installazione di moderni dissuasori a scomparsa , la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, la messa in sicurezza dei percorsi pedonali ed il collegamento online deitrentacinque parcometri, con l’abilitazione al “pagamento elettronico”. “In Consiglio Comunale, – comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio, Gianluca Mazzi – approveremo ilregolamento per le aree sosta a pagamento, che non subiranno aumento, con tutta una serie di importanti agevolazioni per i cittadini. Con la nuova viabilità, durante i mesi invernali, ci sarà ...

