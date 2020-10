Antonino accarezza Belen e qualcosa… si ingrossa”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Lo scatto pubblicato dal giovane hairstylist su Instagram ha fatto impazzire il web: una foto in cuiche nasconde il viso ridendo e commenta: “Ma tu?” C’è chi giudica la foto irrispettosa nei confronti di, come dicono alcuni fan: “Una mamma, già massacrata dagli hater per la storia con il 25enne.Poteva evitare”.felice conArticolo completo:e qualcosa… si ingrossa” dal blog SoloDonna