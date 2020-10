Anticipazioni Una Vita, puntata mercoledì 28 ottobre 2020: Lolita si sente male (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mercoledì 28 ottobre 2020 – Festa di matrimonio ad Acacias: Carmen e Ramon decidono di organizzare il loro rinfresco di nozze alla pensione di proprietà di Servante e Fabiana. Quest’ultima non sembra essere convinta che possa essere all’altezza della situazione, ma alla fine riescono a convincerla ad accettare. Il ricavato servirà per finanziare i lavori di ristrutturazione della pensione. Nel frattempo Lolita non si sente bene e tutti sono in pensiero per lei, in quanto la giovane è in attesa del suo primo figlio. Riassunto puntata Una Vita di ieri Martedì 27 ottobre 2020 – Marcia racconta tutta la verità: la domestica di colore rivela all’ Alvarez Hermoso il suo doloroso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mercoledì 28– Festa di matrimonio ad Acacias: Carmen e Ramon decidono di organizzare il loro rinfresco di nozze alla pensione di proprietà di Servante e Fabiana. Quest’ultima non sembra essere convinta che possa essere all’altezza della situazione, ma alla fine riescono a convincerla ad accettare. Il ricavato servirà per finanziare i lavori di ristrutturazione della pensione. Nel frattemponon sibene e tutti sono in pensiero per lei, in quanto la giovane è in attesa del suo primo figlio. RiassuntoUnadi ieri Martedì 27– Marcia racconta tutta la verità: la domestica di colore rivela all’ Alvarez Hermoso il suo doloroso ...

