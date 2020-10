Anticipazioni Una Vita giovedì 29 ottobre 2020 | Genoveva lascia Acacias

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Giovedì 29– La richiesta di Lolita: Lolita si è sentita male, ma per fortuna il suo malore è risultato essere una banale indigestione. Tutti i suoi cari tirano così un sospiro di sollievo per lei e per il bambino che aspetta. La Casado però chiede a Ramon e Carmen di restare a vivere con lei, in quanto la loro presenza la fa sentire più serena.è distrutta dopo aver scoperto l’inganno di Felipe e decide dire la città. Prima di partire saluta Lolita e si reca da Rosina per chiedere il suo perdono. Inoltre chiede a Marcia di occuparsi di Felipe per lei. Ovviamente la Salmeron ignora che sia proprio lei la donna che l’avvocato ama. Riassunto puntata Unadi ieri Mercoledì 28 ...