Anticipazioni Beautiful Puntate 2-8 Novembre 2020 | Bill Appoggia Brooke!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)Tramada lunedì 2a Domenica 8: Thomas chiede perdono.prende le difese di Brooke: Wyatt e Sally, ritorno di fiamma! Thomas chiede scusa a tutti ma Hope, Brooke e Liam non credono alla sua sincerità., intanto, prende le difese della Logan, mentre Ridge si reca in carcere ed ha un duro confronto con Flo Fulton… Thomas chiederà scusa a Brooke, Hope e Liam e non denuncerà la Logan!appoggerà la lotta della donna contro il figlio di Ridge… Le nuove, quelle riguardanti la trama delle...