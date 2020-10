Anthony Fauci “guardiano della salute pubblica”: il virologo riceve a Washington il premio Res Publica (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Guardiano della salute pubblica”, in tempi di pandemia, fonte di ispirazione non solo negli Usa ma in tutto il mondo, compresa l’Italia: con questa motivazione è stato conferito al virologo Anthony Fauci il premio Res Pubblica, assegnato dall’associazione presieduta da Antonio Costa, ex vicesegretario delle Nazioni Unite. La cerimonia della consegna del premio è avvenuta a Washington presso Villa Firenze, residenza dell’ambasciatore d’Italia negli Usa Armando Varricchio. Quest’ultimo ha ricordato “il ruolo cruciale e decisivo” di Fauci in questi mesi difficili: “E’ un grande esempio – ha sottolineato Varricchio – di un brillante ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Guardianopubblica”, in tempi di pandemia, fonte di ispirazione non solo negli Usa ma in tutto il mondo, compresa l’Italia: con questa motivazione è stato conferito alilRes Pubblica, assegnato dall’associazione presieduta da Antonio Costa, ex vicesegretario delle Nazioni Unite. La cerimoniaconsegna delè avvenuta apresso Villa Firenze, residenza dell’ambasciatore d’Italia negli Usa Armando Varricchio. Quest’ultimo ha ricordato “il ruolo cruciale e decisivo” diin questi mesi difficili: “E’ un grande esempio – ha sottolineato Varricchio – di un brillante ...

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Fauci Anthony Fauci "guardiano della salute pubblica": il virologo riceve a Washington il premio Res Publica Il Denaro All’immunologo statunitense Anthony Fauci il premio Res Publica “alla mobilitazione contro il Covid-19”

Da 36 anni guida il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) di Washington DC. La consegna dei premi avverrà in streaming, non più in presenza, sabato 31 ottobre alle ore 15 colle ...

Lo scienziato Anthony Fauci riceve Res Publica

Quando fondammo Res Publica, sotto la guida dell’attuale Presidente Antonio Maria Costa, con tante anime diverse, non avremmo immaginato lo scenario globale in cui sarebbe stato consegnato, ed a chi, ...

