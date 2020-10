Andrea Crisanti: “Il tracciamento è fondamentale anche degli asintomatici” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parla il professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova I governatori delle Regioni Italiane, secondo quanto emerso, nella riunione con il Governo e con il Premier Giuseppe Conte avrebbero chiesto di tracciare e quindi fare i tamponi per il Covid solo ai sintomatici. Una richiesta che farebbe tornare ai dati di marzo che erano sicuramente sottostimati, visto che in emergenza, si dava precedenza al tracciamento solo di chi presentava sintomi. A commentare la richiesta, sulle pagine di “Repubblica”, è Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova che ha sottolineato come sia importante testare il numero più alto di persone. Se si andrà avanti così sarà una catastrofe: il virus deve essere stanato subito. Le regioni ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parla il professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova I governatori delle Regioni Italiane, secondo quanto emerso, nella riunione con il Governo e con il Premier Giuseppe Conte avrebbero chiesto di tracciare e quindi fare i tamponi per il Covid solo ai sintomatici. Una richiesta che farebbe tornare ai dati di marzo che erano sicuramente sottostimati, visto che in emergenza, si dava precedenza alsolo di chi presentava sintomi. A commentare la richiesta, sulle pagine di “Repubblica”, è, professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova che ha sottolineato come sia importante testare il numero più alto di persone. Se si andrà avanti così sarà una catastrofe: il virus deve essere stanato subito. Le regioni ...

