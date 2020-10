Analisi Auditel della serata di domenica 25 ottobre 2020

bellicapelli15 : Analisi Auditel della serata di sabato 24 ottobre 2020 - infoitcultura : Analisi Auditel della serata di venerdì 23 ottobre 2020 - SerieTvserie : Analisi Auditel della serata di sabato 24 ottobre 2020 - tvblogit : Analisi Auditel della serata di sabato 24 ottobre 2020 - bellicapelli15 : Analisi Auditel della serata di venerdì 23 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi Auditel

Tvblog

In termini di pubblico, come dimostrano gli ascolti tv, la puntata più vista ad oggi è proprio quella di ieri con 4.211.000 telespettatori. Ad oggi la puntata più vista in termini di spettatori è quel ...Ascolti tv ieri, venerdì 23 ottobre: La Vita in Diretta sfiora 2 milioni contro Pomeriggio 5. Dopo il record registrato mercoledì scorso, continua il grande successo per La Vita in Diretta di Alberto ...