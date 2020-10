Ambra Angiolini si ribella | la battaglia dell’attrice | appello per i lavoratori

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Anche i vip si mobilitano per dire la loro su quanto sta accadendo in questi ultimi giorni in Italia: ecco il pensiero disulle nuove misure restrittive. Poche ore fa è entrato in vigore un nuovo Dpcm per cercare di limitare i contagi da Coronavirus. Una stretta più dura che colpisce il mondo … L'articolosi, ladell’attrice:per iproviene da www.meteoweek.com.