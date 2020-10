Allerta Meteo | forte ondata di maltempo in atto sull’Italia | l’evoluzione per le prossime ore

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 26 ottobre 2020)– Il peggioramento del tempo annunciato per inizio di questa settimana è puntualmente arrivato. Un cavo instabile nord-atlantico, legato a una vasta area depressionaria attiva tra il Regno Unito, il Mar di Norvegia e il Mare del Nord, è in azione già da ieri sull’Ovest Europa, Francia, Spagna, Baleari, in queste ore in spostamento con asse verso Est. Come visibile dalla barica in evidenza, la saccatura, decisamente tagliente sul Mediterraneo centro-occidentale, interessa con curvatura ciclonica anche gran parte dell’Italia, attraverso correnti ascendenti perturbate lungo l’asse depressionario. Per tutt’oggi, le regioni più esposte ai fronti instabili, saranno soprattutto quelle settentrionale, dell’Alto Tirreno e la Sardegna. Il resto dell’Italia rimarrà ...