Allerta Meteo anche domani? Le regioni interessate dal maltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Allerta Meteo al nord Italia oggi, 26 ottobre. Cosa succederà domani e nel weekend? Questa mattina, dopo un weekend mediamente all’insegna del bel tempo, ci siamo svegliati con pioggia e vento forte, quasi di burrasca. Una situazione tipicamente autunnale, che però ha fatto scattare l’Allerta arancione e gialla in diverse regioni d’Italia. L’Allerta Meteo sta … Leggi su viagginews (Di lunedì 26 ottobre 2020)al nord Italia oggi, 26 ottobre. Cosa succederàe nel weekend? Questa mattina, dopo un weekend mediamente all’insegna del bel tempo, ci siamo svegliati con pioggia e vento forte, quasi di burrasca. Una situazione tipicamente autunnale, che però ha fatto scattare l’arancione e gialla in diversed’Italia. L’sta …

RegLiguria : [26/10-00.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scatta l'allerta meteo GIALLA su tutti i bacini piccoli e medi ?? Diventerà ARAN… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA per rischio meteo-idro domani, lunedì #19ottobre, in Calabria e Sicilia Consulta il bollettino n… - infoitinterno : Maltempo, allerta meteo arancione lunedì 26 ottobre: le regioni a rischio - infoitinterno : Pioggia e temporali in arrivo nell'Isola: scatta l'allerta meteo per dodici ore - infoitinterno : Allerta meteo Emilia Romagna, arancione per vento. Gialla per temporali -