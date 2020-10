Alice nella Città: Kajillionaire è il miglior film (Di lunedì 26 ottobre 2020) Kajillionaire di Miranda July è il miglior film di Alice nella Città 2020. Tra i premiati anche “Punta sacra”, “Tigers” e “Sul più bello” Tempo di premiazioni ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. ‘Kajillionaire‘ di Miranda July è il miglior film della 18esima edizione della kermesse, dedicata ai… L'articolo Alice nella Città: Kajillionaire è il miglior film Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 26 ottobre 2020)di Miranda July è ildiCittà 2020. Tra i premiati anche “Punta sacra”, “Tigers” e “Sul più bello” Tempo di premiazioni adCittà, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. ‘‘ di Miranda July è ildella 18esima edizione della kermesse, dedicata ai… L'articoloCittà:è ilCorriere Nazionale.

