Alba Parietti ricorda il dramma di Francesco Oppini: "Mio figlio picchiato ferocemente" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alba Parietti interviene a Storie Italiane e parla di violenza A Storie Italiane di Eleonora Daniele è intervenuta anche Alba Parietti per dire la sua su un fatto di cronaca accaduto a Lanciano. Ospite anche la madre del 18enne, vittima di un'aggressione selvaggia da parte di una baby gang. A quel punto ha preso la parola la soubrette torinese che un po' di anni fa ha vissuto la medesima situazione in famiglia. Infatti, la madre dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato: "Capisco questa mamma. E' successo anche a me tanti anni fa. Mio figlio è stato pestato ferocemente e nessuno lo ha soccorso…". La donna ha specificato che si trattava di persone adulte che dovevano avere un ruolo di grande responsabilità.

