Al P O di Ariano Irpino | garantita l’assistenza Materno-Infantile

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica che presso il P.O. "Frangipane" diè pienamente funzionante l'UOSD di Ostetricia e Ginecologia. Pertanto è garantito il percorso ambulatoriale per le donne in gravidanza (visita, ecografia, cardiotocografia), l'assistenza al parto e il parto indolore. Inoltre, è assicurata l'attività chirurgica d'urgenza per le patologie ginecologiche.