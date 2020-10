Aiuti a Boeing: WTO autorizza UE a 4 miliardi di dazi su merci USA (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il WTO, l’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato formalmente l’UE a imporre dazi per 4 miliardi di dollari sui prodotti americani nell’ambito della controversia sull’aviazione civile, che vede coinvolte Boeing e Airbus. Nello stesso contesto, dall’ottobre scorso Washington colpisce i prodotti europei con tariffe da 7,5 miliardi di dollari. “Per noi il risultato migliore sarebbe un accordo negoziato con gli Usa”, ha ribadito il Vicepresidente della Commissione UE con delega al commercio Valdis Dombrovskis. Senza un accordo del genere, ha aggiunto, “l’UE agirà in linea con la decisione del Wto”. “Ci sono le condizioni per superare i dazi aggiuntivi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il WTO, l’Organizzazione mondiale del como hato formalmente l’UE a imporreper 4di dollari sui prodotti americani nell’ambito della controversia sull’aviazione civile, che vede coinvoltee Airbus. Nello stesso contesto, dall’ottobre scorso Washington colpisce i prodotti europei con tariffe da 7,5di dollari. “Per noi il risultato migliore sarebbe un accordo negoziato con gli Usa”, ha ribadito il Vicepresidente della Commissione UE con delega al como Valdis Dombrovskis. Senza un accordo del genere, ha aggiunto, “l’UE agirà in linea con la decisione del Wto”. “Ci sono le condizioni per superare iaggiuntivi ...

