Affitto di immobili a uso abitativo: ma quanto dura il contratto? (Di lunedì 26 ottobre 2020) La legge prevede che i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo abbiano una durata minima inderogabile. Sotto questo aspetto, l'autonomia delle parti incontra un limite invalicabile; se infatti esse stabiliscono una durata minima inferiore a quella legale, la relativa clausola contrattuale è nulla e viene automaticamente sostituita dalla legge. Questa regola serve per tutelare la stabilità del rapporto a vantaggio soprattutto della parte più debole, cioè dell'inquilino; si vuole infatti consentire a quest'ultimo di avere un'abitazione per un determinato periodo minimo di tempo, che varia a seconda delle esigenze. Ma qual è la durata minima del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo? Sul punto ...

