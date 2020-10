Adotta un ristorante: parte dai social la campagna contro la crisi della ristorazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’iniziativa di sensibilizzazione è stata lanciata da un locale della Capitale. Si chiama #Adottaunristorante ed è l’hashtag lanciato da un locale della Capitale in seguito alle misure di contenimento del virus previste nell’ultimo Dpcm che prevede la chiusura totale di bar, locali e ristoranti alle 18. “Così come noi – si legge nel post – tanti altri ristoratori in tutta Italia stanno soffrendo a causa del covid. Ecco perché se volete aiutare a far sopravvivere la nostra categoria, sostenetela: ordinate a domicilio una cena dal vostro locale preferito così, quando tutto questo sarà finito, potrete finalmente tornarci a cena!”, con l’hashtag #Adottaunristorante. «Non è detto che, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’iniziativa di sensibilizzazione è stata lanciata da un localeCapitale. Si chiama #uned è l’hashtag lanciato da un localeCapitale in seguito alle misure di contenimento del virus previste nell’ultimo Dpcm che prevede la chiusura totale di bar, locali e ristoranti alle 18. “Così come noi – si legge nel post – tanti altri ristoratori in tutta Italia stanno soffrendo a causa del covid. Ecco perché se volete aiutare a far sopravvivere la nostra categoria, sostenetela: ordinate a domicilio una cena dal vostro locale preferito così, quando tutto questo sarà finito, potrete finalmente tornarci a cena!”, con l’hashtag #un. «Non è detto che, ...

