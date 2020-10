Adesivi sicurezza | la soluzione per evitare le manomissioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Spedire o creare un prodotto sono azioni che ormai tantissimi realizzano, anche su piccola scala. Tuttavia, si moltiplicano sempre di più i casi di manomissione, di apertura e di furto per pacchi e prodotti, che possono arrivare a rovinare la reputazione di un produttore oppure di un corriere in modo irreparabile. Per questo è sempre necessario cautelarsi utilizzando sistemi come gliche, con le loro tante varianti, consentiranno di ottenere un duplice risultato: fungeranno da deterrente e potranno anche dare “testimonianza” della manomissione eventualmente compiuta. Vediamo, quindi, le diverse soluzioni che si possono trovare in commercio sotto forma didi, le etichette void Le etichette void sono un ...