Adam Sandler star di The Spaceman of Bohemia, nuovo film prodotto per Netflix (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'attore Adam Sandler collaborerà nuovamente con Netflix per realizzare il film The Spaceman of Bohemia, tratto dall'omonimo libro. Adam Sandler sarà il protagonista del film tratto dal romanzo The Spaceman of Bohemia, un nuovo progetto destinato a Netflix di cui sono stati condivisi i primi dettagli ufficiali. Il lungometraggio drammatico sarà quindi ispirato al libro scritto da Jaroslav Kalfar in cui si racconta la storia di un astronauta. The Spaceman of Bohemia racconta quello che accade a un astronauta (Adam Sandler) che viene mandato ai confini della galassia per raccogliere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'attorecollaborerà nuovamente conper realizzare ilTheof, tratto dall'omonimo libro.sarà il protagonista deltratto dal romanzo Theof, unprogetto destinato adi cui sono stati condivisi i primi dettagli ufficiali. Il lungometraggio drammatico sarà quindi ispirato al libro scritto da Jaroslav Kalfar in cui si racconta la storia di un astronauta. Theofracconta quello che accade a un astronauta () che viene mandato ai confini della galassia per raccogliere ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Adam Sandler star di The Spaceman of Bohemia, nuovo film prodotto per Netflix - GPucch : @remokr00 Adam Sandler come stile di vita cazzoooo - remokr00 : Su tiktok ho solo video cosi: 'I soldi non hanno mai cambiato quest'uomo' (In qualunque lingua) E poi ci sono le… - romanticvgirl : @chilly_05 quanto è dolce quel film, é forse il film romantico più semplice ma carino che ci sia. poi adoro adam sandler - S0n_0f_A_beach_ : @Unavoltanera @lp_lp87 Io lo amo Lo ai livelli di Adam Sandler. Mi fa spaccare dalle risate???? -

Ultime Notizie dalla rete : Adam Sandler Adam Sandler protagonista del nuovo film Netflix diretto dal regista di Chernobyl Everyeye Cinema Adam Sandler protagonista del nuovo film Netflix diretto dal regista di Chernobyl

Riflettori puntati su Adam Sandler in casa Netflix: l'attore sarà protagonista di un nuovo film diretto da Johan Renck, il regista della serie Chernobyl.

Halloween 2020: film da vedere in streaming adatti a bambini e ragazzi

Halloween 2020 è alle porte e i principali servizi di streaming hanno una ricca offerta di film e serie TV a tema horror, ma non troppo: ecco i migliori titoli e dove vederli ...

Riflettori puntati su Adam Sandler in casa Netflix: l'attore sarà protagonista di un nuovo film diretto da Johan Renck, il regista della serie Chernobyl.Halloween 2020 è alle porte e i principali servizi di streaming hanno una ricca offerta di film e serie TV a tema horror, ma non troppo: ecco i migliori titoli e dove vederli ...