Acqua sulla Luna? La scoperta della Nasa lascia tutti a bocca aperta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) C’è, ed è più accessibile del previsto: lo ha annunciato lain diretta, dopo il fenomeno osservato dal telescopio stratosferico Sofia. La notizia è di quelle che entrano nei libri di Storia, o almeno di Scienze: l’c’è per davvero, e potrebbe essere più accessibile del previsto. Con importantissimi …

SkyTG24 : L'annuncio storico della #Nasa: l’#acqua sulla #Luna c'è ed è più accessibile del previsto ?? - andreabettini : Ecco l'annuncio della NASA: confermata la presenza di acqua sulla Luna - riccardo_fra : La scoperta della presenza di acqua sulla superficie illuminata della #Luna da parte della #Nasa è di grande rileva… - LIntelligente : La #NASA annuncia: grandi quantità di acqua sulla #Luna Probabili esplorazioni umane nei prossimi anni #DeLuca:… - justholdon_92 : C’È ACQUA SULLA LUNA IO MI TRASFERISCO -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua sulla

Obiettivamente c'è la sensazione che qualcuno non aspetti altro che una sconfitta per gettare acqua sul fuoco, ma chi contesta in buona fede è il primo a gioire se le cose vanno nel migliore dei modi.Il trattato, che risale al 1944, disciplina l'uso di diversi fiumi che insistono sulla frontiera condivisa e impone trasferimenti periodici di diversi volumi d'acqua da una nazione all'altra. Il 24 ...