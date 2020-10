Acqua sulla Luna La scoperta della Nasa che interessa l’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 ottobre 2020) C’èsuperficieilluminata dal Sole. È l’ultimadel telescopio volante “Sofia”, montato a bordo di un Boeing 747 opportunamente modificato per indagare i segreti del sistema Solare.targatae presentata oggi in un live streaming a diffusione mondiale insieme ai due studi pubblicati su Nature Astronomy che la certificano. Le rilevazioni aumentano d’interesse in vista di Artemis, il programma con cui gli Stati Uniti (con l’Italia) puntano a tornaree stabilirvi una presenza stabile. NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a ...