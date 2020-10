AC DC | quarant’anni di leggendaria carriera alle spalle e ancora tanto da dire

Leggi su domanipress

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Da oggi, lunedì 26 ottobre, è online il video di “Shot In The Dark”, il primo singolo degli AC/DC che anticipa “POWER UP”, il nuovo atteso album in uscita il 13 novembre! “Shot In The Dark” vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) nella loro forma migliore, come dimostra anche il nuovo video,tto dal loro storico regista David Mt, carico di energia rock! L’uscita del videoclip è stata anticipata da una chiacchierata tra Mt e la band che ha ripercorso la storia dei più importanti video degli AC/DC, visibile al seguente link https://youtu.be/et4m7fH8hgI. Link al video di “Shot In The Dark” ...