"A me che aiuto la mafia non lo dice". Pedullà. accusa oscena contro Giletti. Testa a testa e dito al petto in diretta | Video (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Che aiuto le cosche a me non lo dice!". Massimo Giletti brutalizza Gaetano Pedullà a Non è l'Arena. "La decisione di Nino Di Matteo di mandare in pensione Davigo è una cosa su cui dovreste indagare", incalza il direttore de La Notizia, storico difensore del ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede nella querelle sulla mancata nomina di Di Matteo al Dap, un caso scoperchiato proprio da Giletti. "Scusi ma stiamo parlando di mafia o di Davigo?", domanda stupefatto Giletti. "Lei sta facendo un favore alla mafia - accusa Pedullà -. Io ho giurato di essere un giornalista controcorrente davanti alla macchina fumante di Falcone". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Chele cosche a me non lo!". Massimobrutalizza Gaetano; a Non è l'Arena. "La decisione di Nino Di Matteo di mandare in pensione Davigo è una cosa su cui dovreste indagare", incalza il direttore de La Notizia, storico difensore del ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede nella querelle sulla mancata nomina di Di Matteo al Dap, un caso scoperchiato proprio da. "Scusi ma stiamo parlando dio di Davigo?", domanda stupefatto. "Lei sta facendo un favore alla; -. Io ho giurato di essere un giornalistacorrente davanti alla macchina fumante di Falcone". ...

fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - Confindustria : Pochi interventi semplici ed efficaci. È questo che chiediamo per superare la crisi sanitaria ed economica. Le… - carlosibilia : Grazie al Reddito e alla pensione di cittadinanza più di 3 milioni di cittadini hanno ricevuto un aiuto. Ragazzi, b… - carloregonesi : RT @GiorgiaMeloni: Sulle imprese Conte oggi dice che non gli piace fare promesse e preferisce prendere impegni. Ma è lo stesso Conte che ad… - bettaa34 : RT @_httpanna_: So che forse Twitter non è il luogo migliore dove parlarne, ma è l'unico in cui ci possa essere un po' di risonanza, io vi… -

Ultime Notizie dalla rete : che aiuto Massimo Giletti risponde alle accuse di Gaetano Pedullà: "Che aiuto le cosche a me non lo dice!" La7 Fragili, folli o vincenti: è tutto già scritto

Le perizie calligrafiche aiutano gli inquirenti e forniscono prove di colpevolezza, schizzi e scarabocchi orientano psicologi e logopedisti su eventuali cicatrici dell’anima che affiorano dai fogli da ...

Massimo Giletti contro Gaetano Pedullà a Non è l'Arena: "A me che aiuto la mafia non lo dice". Testa a testa, dito al petto: gelo in diretta

"Che aiuto le cosche a me non lo dice!". Massimo Giletti brutalizza Gaetano Pedullà a Non è l'Arena. "La decisione di Nino Di Matteo di mandare in pensione Davigo è una cosa su cui dovreste indagare", ...

Le perizie calligrafiche aiutano gli inquirenti e forniscono prove di colpevolezza, schizzi e scarabocchi orientano psicologi e logopedisti su eventuali cicatrici dell’anima che affiorano dai fogli da ..."Che aiuto le cosche a me non lo dice!". Massimo Giletti brutalizza Gaetano Pedullà a Non è l'Arena. "La decisione di Nino Di Matteo di mandare in pensione Davigo è una cosa su cui dovreste indagare", ...