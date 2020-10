A casa, al bar o in classe: così il Coronavirus si diffonde nell’aria. Cosa fare per evitare i contagi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con l’arrivo del freddo aumentano le occasioni in cui ci si ritrova in ambienti chiusi, ritenuti pericolosi per la diffusione e il contagio del nuovo Coronavirus. Bar, ristoranti, ma anche il soggiorno di casa o la classe a scuola possono trasformarsi in luoghi di nuove infezioni se al loro interno non vengono rispettate importanti misure come indossare le mascherine e garantire una buona aerazione. Per aiutare a comprendere i rischi e l’importanze delle regole di prevenzione dell’epidemia, il quotidiano spagnolo El Pais ha realizzato una serie di infografiche basate su un modello di calcolo che aiuta a determinare il rischio di infezione in un ambiente chiuso e che è stato sviluppato dal professor José Luis Jiménez dell’Università del Colorado. El Pais ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con l’arrivo del freddo aumentano le occasioni in cui ci si ritrova in ambienti chiusi, ritenuti pericolosi per la diffusione e ilo del nuovo. Bar, ristoranti, ma anche il soggiorno dio laa scuola possono trasformarsi in luoghi di nuove infezioni se al loro interno non vengono rispettate importanti misure come indossare le mascherine e garantire una buona aerazione. Per aiutare a comprendere i rischi e l’importanze delle regole di prevenzione dell’epidemia, il quotidiano spagnolo El Pais ha realizzato una serie di infografiche basate su un modello di calcolo che aiuta a determinare il rischio di infezione in un ambiente chiuso e che è stato sviluppato dal professor José Luis Jiménez dell’Università del Colorado. El Pais ...

