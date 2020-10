17012 i nuovi contagi. E nel Lazio i ricoveri hanno già superato la quota massima della prima ondata (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono 17.012 i nuovi contagi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 141 morti, che portano il totale a 37.479 dall’inizio dell’emergenza. I tamponi eseguiti da ieri sono 124.686. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.284, con un incremento di 76 unità. Attualmente si trovano ricoverati in terapia intensiva 1.284 pazienti (+76 da ieri), mentre i guariti sono stati 2.423, che portano il totale a 268.626. Le persone ricoverate con sintomi sono attualmente 12.997, quelle in isolamento domiciliare sono 222.403. contagi, la Lombardia ancora la più colpita La Lombardia resta la regione con più casi (3570), L’assessore Gallera fa sapere che le aziende pubbliche hanno assunto 1.760 infermieri a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono 17.012 idi coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministeroSalute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 141 morti, che portano il totale a 37.479 dall’inizio dell’emergenza. I tamponi eseguiti da ieri sono 124.686. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.284, con un incremento di 76 unità. Attualmente si trovano ricoverati in terapia intensiva 1.284 pazienti (+76 da ieri), mentre i guariti sono stati 2.423, che portano il totale a 268.626. Le persone ricoverate con sintomi sono attualmente 12.997, quelle in isolamento domiciliare sono 222.403., la Lombardia ancora la più colpita La Lombardia resta la regione con più casi (3570), L’assessore Gallera fa sapere che le aziende pubblicheassunto 1.760 infermieri a ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - Corriere : In Italia 17.012 nuovi casi e 141 morti. I tamponi sono oltre 124 mila: positivo il 13,6% - PazzoPerDomani : RT @GiovanniTizian: Sono 17.012 i nuovi contagi in Italia - SecolodItalia1 : 17012 i nuovi contagi. E nel Lazio i ricoveri hanno già superato la quota massima della prima ondata… - serenel14278447 : In Italia 17.012 nuovi casi e 141 morti. I tamponi sono oltre 124 mila: positivo il 13,6% -