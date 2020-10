Zia Restaurant – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ZiaVia Goffredo Mameli, 45 – 00153Tel. 06/23488093 Sito Internet: www.zia.com Tipologia: ricercata Prezzi: fritti antipasti 16/20€, primi 18€, secondi 26/28€, dolci 12€ Giorno di chiusura: Lunedì. Martedì a pranzo OFFERTAConferma di voto ma con riserva per questo ristorante che ha aperto da poco più di un anno su Via Goffredo Mameli, in una zona di Trastevere più tranquilla rispetto a quella maggiormente in voga tra la movida giovanile. In cucina c’è Antonio Ziantoni, chef con esperienze importanti alle spalle, tra cui l’ultima prima di mettersi in proprio dal Pagliaccio di Anthony Genovese. Il menù è suddiviso in singole portate e in due percorsi degustazione, rispettivamente da 55 euro per 5 piatti e da 75 euro per ...