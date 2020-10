X-Men: l'inizio, stasera su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence e James McAvoy (Di domenica 25 ottobre 2020) stasera su Italia 1, alle 21:15, va in onda X-Men: l'inizio, primo capitolo prequel della serie cinematografica dedicata ai mutanti Marvel. I mutanti Marvel tornano stasera su Italia 1, alle 21:15, con X-Men: l'inizio, film diretto nel 2011 da Matthew Vaughn, primo capitolo prequel della serie cinematografica dedicata ai celebri personaggi dei fumetti, e quinto film della stessa saga. Prima che il mondo conoscesse l'esistenza dei mutanti e che Charles Xavier ed Erik Lensherr prendessero i nomi di Professor X e Magneto, due giovani ragazzi scoprivano i loro poteri per la prima volta. I due, che diventeranno nemici giurati, erano amici che lavoravano insieme con altri mutanti per fermare l'Armageddon. Ma durante la collaborazione tra di loro nacque un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020)su1, alle 21:15, va in onda X-Men: l', primo capitolo prequel della serie cinematografica dedicata ai mutanti Marvel. I mutanti Marvel tornanosu1, alle 21:15, con X-Men: l'diretto nel 2011 da Matthew Vaughn, primo capitolo prequel della serie cinematografica dedicata ai celebri personaggi dei fumetti, e quintodella stessa saga. Prima che il mondo conoscesse l'esistenza dei mutanti e che Charles Xavier ed Erik Lensherr prendessero i nomi di Professor X e Magneto, due giovani ragazzi scoprivano i loro poteri per la prima volta. I due, che diventeranno nemici giurati, erano amici che lavoravano insieme con altri mutanti per fermare l'Armageddon. Ma durante la collaborazione tra di loro nacque un ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? X-Men: l'inizio, stasera su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence e James McAvoy - Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:15) X-Men - L'inizio (Film) #StaseraInTV 25/10/2020 #PrimaSerata #x-men-l_inizio @social_mediaset #Italia1 - shinyskywalker : Qui per ricordarvi che stasera fanno x men l’inizio su Italia uno - cineblogit : Stasera in tv: “X-Men: L’inizio” su Italia 1 - zazoomblog : Stasera in tv: “X-Men: L’inizio” su Italia 1 - #Stasera #“X-Men: #L’inizio” #Italia -