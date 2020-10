Vuelta a España 2020, le pagelle della sesta tappa: Carapaz brillante, Roglic opaco, Mas deludente (Di domenica 25 ottobre 2020) Ion Izagirre ha conquistato la sesta tappa della Vuelta a España 2020 che prevedeva l’arrivo ad Aramon Formigal. Sulla salita finale è andato in leggera crisi il leader della classifica generale Primoz Roglic, il quale è stato staccato da Richard Carapaz che gli ha sfilato la maglia roja. Il migliore tra gli uomini di alta classifica, però, è stato il britannico Hugh Carthy. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata. LE pagelle della sesta tappa della Vuelta 2020 ION IZAGIRRE (ASTANA) VOTO 10: Dopo aver vinto nel 2012 al Giro d’Italia e nel 2016 al Tour de France, nel ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Ion Izagirre ha conquistato laa Españache prevedeva l’arrivo ad Aramon Formigal. Sulla salita finale è andato in leggera crisi il leaderclassifica generale Primoz, il quale è stato staccato da Richardche gli ha sfilato la maglia roja. Il migliore tra gli uomini di alta classifica, però, è stato il britannico Hugh Carthy. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata. LEION IZAGIRRE (ASTANA) VOTO 10: Dopo aver vinto nel 2012 al Giro d’Italia e nel 2016 al Tour de France, nel ...

