Volley, SuperLega: settima giornata. Perugia in testa, Civitanova batte Milano. Monza batte Trento: è crisi (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la settima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La capolista Perugia ha liquidato Ravenna con un rapido 3-0 (incontro equilibrato soltanto nel terzo set, chiuso ai vantaggi) e ha così infilato la settima vittoria consecutiva, confermandosi al comando della classifica generale a punteggio pieno. I Block Devils sono stati presi per mano dalla strepitosa stella Wilfredo Leon (23 punti, 3 muri, 2 aces), affiancato dallo schiacciatore Oleg Plotnytskyi (13) e dall’opposto Thijs Ter Horst (9, sostituisce ancora Aleksandar Atanasijevic), mentre ai romagnoli non sono bastati i 14 sigili a testa di Francesco Recine e Giulio Pinali (4 aces). Perugia ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per ladella, il massimo campionato italiano dimaschile. La capolistaha liquidato Ravenna con un rapido 3-0 (incontro equilibrato soltanto nel terzo set, chiuso ai vantaggi) e ha così infilato lavittoria consecutiva, confermandosi al comando della classifica generale a punteggio pieno. I Block Devils sono stati presi per mano dalla strepitosa stella Wilfredo Leon (23 punti, 3 muri, 2 aces), affiancato dallo schiacciatore Oleg Plotnytskyi (13) e dall’opposto Thijs Ter Horst (9, sostituisce ancora Aleksandar Atanasijevic), mentre ai romagnoli non sono bastati i 14 sigili adi Francesco Recine e Giulio Pinali (4 aces)....

MGu6112 : RT @pilloledivolley: 7ª RS classifica ??: distanze invariate in vetta, Modena sale al 4° posto, Trento sempre più giù, Cisterna aggancia Pad… - CorriereRomagna : Volley, SuperLega: risultati e classifica 7ª giornata - - Yuumi_Chan14 : RT @pilloledivolley: 7ª RS classifica ??: distanze invariate in vetta, Modena sale al 4° posto, Trento sempre più giù, Cisterna aggancia Pad… - sportface2016 : #volley #SuperLega 2020/2021: la classifica aggiornata al termine della settima giornata. #Perugia sempre al coma… - OA_Sport : Volley, SuperLega: settima giornata. Perugia in testa, Civitanova batte Milano. Monza batte Trento: è crisi -