Volley, Superlega oggi: orari, tv, programma, streaming Rai ed Eleven Sports (25 ottobre) (Di domenica 25 ottobre 2020) oggi domenica 25 ottobre si disputano cinque partite valide per la settima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La capolista Perugia sarà impegnata in casa contro Ravenna e osserverà quello che succederà nel big match tra Civitanova e Milano, scontro diretto tra seconda e terza della classifica. Trento ha incominciato molto male la stagione e cerca di rialzare la testa sul campo di Monza, mentre Modena vuole ributtarsi nella mischia cercando di battere Padova a domicilio. A completare il turno sarà il confronto tra Verona e Cisterna, match trasmesso in diretta tv su RaiSport, mentre tutte le altre partite saranno in diretta streaming su Eleven Sports. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)domenica 25si disputano cinque partite valide per la settima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. La capolista Perugia sarà impegnata in casa contro Ravenna e osserverà quello che succederà nel big match tra Civitanova e Milano, scontro diretto tra seconda e terza della classifica. Trento ha incominciato molto male la stagione e cerca di rialzare la testa sul campo di Monza, mentre Modena vuole ributtarsi nella mischia cercando di battere Padova a domicilio. A completare il turno sarà il confronto tra Verona e Cisterna, match trasmesso in diretta tv su RaiSport, mentre tutte le altre partite saranno in direttasu. Di seguito il calendario completo, il ...

