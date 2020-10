Volley, Superlega 2020/2021: Trento perde a Monza, vittorie per Perugia e Civitanova (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa la settima giornata di andata della Superlega 2020/2021 di Volley. Dopo la vittoria di Piacenza nell’anticipo del sabato contro Vibo Valentia, domenica 25 ottobre si sono svolti gli altri cinque match di giornata. Civitanova ha ospitato una combattiva Milano, che ha lottato soprattutto nel secondo set ma senza riuscire a fermare i Campioni del Mondo, che in casa hanno vinto per 3-0 (25-20, 26-24, 25-22). Finale amaro invece per Ravenna, che nel terzo set stava dando del filo da torcere a Perugia ma un fallo di posizione ha vanificato il tentativo di rimonta. La Sir Safety si è dunque imposta per 3-0 (25-18, 25-20, 26-24) e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno. LA CLASSIFICA AGGIORNATA Modena vince sul campo di Padova, che riesce a ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa la settima giornata di andata delladi. Dopo la vittoria di Piacenza nell’anticipo del sabato contro Vibo Valentia, domenica 25 ottobre si sono svolti gli altri cinque match di giornata.ha ospitato una combattiva Milano, che ha lottato soprattutto nel secondo set ma senza riuscire a fermare i Campioni del Mondo, che in casa hanno vinto per 3-0 (25-20, 26-24, 25-22). Finale amaro invece per Ravenna, che nel terzo set stava dando del filo da torcere ama un fallo di posizione ha vanificato il tentativo di rimonta. La Sir Safety si è dunque imposta per 3-0 (25-18, 25-20, 26-24) e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno. LA CLASSIFICA AGGIORNATA Modena vince sul campo di Padova, che riesce a ...

sportface2016 : #volley #SuperLega 2020/2021: tutti i risultati della settima giornata. #Trento perde a #Monza, vittorie in tre s… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: 7ª RS risultati: Vittorie in tre set per la Lube con Milano e Perugia con Ravenna, Modena passa a Padova, Trento cade… - pilloledivolley : 7ª RS risultati: Vittorie in tre set per la Lube con Milano e Perugia con Ravenna, Modena passa a Padova, Trento ca… - nenetta_nanette : RT @PowervolleyMI: ?? | NEWS ?? ? L’Allianz Powervolley cade in casa dei marchigiani che si impongono in 3 set. ?? ? #Superlega #Civitanova… - aqua0129_salju : RT @PowervolleyMI: ?? | NEWS ?? ? L’Allianz Powervolley cade in casa dei marchigiani che si impongono in 3 set. ?? ? #Superlega #Civitanova… -