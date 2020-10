Visage | il terrificante horror in arrivo su PlayStation 4 | Xbox One e PC

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il giocoè stato in accesso anticipato per un lungo periodo di tempo ma adesso sta per arrivare su4,One e PC il 30 ottobre.è un viaggio atmosferico attraverso una casa infestata che impegna il giocatore a scoprire le tragiche circostanze che circondano ogni membro della famiglia, per un totale di quattro “storie”. Nell’accesso anticipato erano disponibili due racconti, questa versione 1.0 porta il totale a quattro con circa quindici ore di contenuti. Mentre il gioco era precedentemente giocabile su PC attraverso il programma Steam Early Access, questa versione completa è inanche per4 eOne. Preparatevi a vagare nel buio mentre il gioco ci ...