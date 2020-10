Virus, le aree infette ai raggi X. Un cubo smart segnala il Covid (Di domenica 25 ottobre 2020) Lodi, 25 ottobre 2020 - È grande quanto una scatoletta ed è in grado di rilevare le aree infette da Covid . Si chiama "bCube" il dispositivo creato nei laboratori del centro di ricerca Parco ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 ottobre 2020) Lodi, 25 ottobre 2020 - È grande quanto una scatoletta ed è in grado di rilevare leda. Si chiama "bCube" il dispositivo creato nei laboratori del centro di ricerca Parco ...

Non solo. Dai confronti provinciali emerge con forza il quadro di un'Italia a macchia di leopardo con aree insospettabili dove il virus morde con ferocia come Perugia o Pisa o Viterbo affiancate da ...

Nella mattinata di sabato 24 ottobre Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto. Veneto. Nella mattinata del 24 ottobre ...

