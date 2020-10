VIDEO Moto2 | GP Teruel 2020 | gli highlights della gara Sam Lowes domina | Di Giannantonio 2° davanti a Bastianini

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Samha vinto il GP del, quartultima tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Aragon. Il britannico è scattato meravigliosamente dalla pole-position, ha impresso fin da subito un ritmo forsennato, ha girato su tempi strepitosi per tutta lae ha tagliato il traguardo con addirittura sette secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il centauroEG 0,0 Marc VDS ha infilato il terzo successo consecutivo in questa stagione (si era imposto a Le Mans due settimane fa e sempre ad Aragon sette giorni fa) ed è balzato in testa alla classifica generale. Il 30enne ora ha sette punti di vantaggio su Enea, oggi buon terzo dietro a Fabio Di(secondo posto per ...