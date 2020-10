Via libera al nuovo Dpcm, bar e ristoranti chiusi dalle 18 (aperti nei festivi). Stop a piscine e palestre, Dad anche oltre il 75% (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura di bar e ristoranti dalle 18 è rimasto un punto fermo per il governo nel nuovo Dpcm, il ventiduesimo del premier Giuseppe Conte e il terzo solo a ottobre per l’emergenza Coronavirus, firmato questa mattina come riporta il Corriere della Sera. Dal vertice a palazzo Chigi finito a notte inoltrata, la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione dei partiti e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia fissa una linea sotto la quale il governo non aveva intenzione di andare nella trattativa serrata con i presidenti delle Regioni. Unica concessione alle richieste dei governatori, che battevano i pugni per una chiusura alle 23, è stata l’apertura di bar e ristoranti la domenica e i festivi. Decisiva sarebbe stata l’opinione ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) La chiusura di bar e18 è rimasto un punto fermo per il governo nel, il ventiduesimo del premier Giuseppe Conte e il terzo solo a ottobre per l’emergenza Coronavirus, firmato questa mattina come riporta il Corriere della Sera. Dal vertice a palazzo Chigi finito a notte inoltrata, la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione dei partiti e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia fissa una linea sotto la quale il governo non aveva intenzione di andare nella trattativa serrata con i presidenti delle Regioni. Unica concessione alle richieste dei governatori, che battevano i pugni per una chiusura alle 23, è stata l’apertura di bar ela domenica e i. Decisiva sarebbe stata l’opinione ...

rtl1025 : ?? Via libera al #coprifuoco notturno anche in #Piemonte. Sarà dalle 23 alle 5 del mattino, secondo quanto si appren… - romeoagresti : #Pirlo: '#DeLigt sta bene, si sta allenando con noi. Dobbiamo aspettare l'ok dall'ortopedico: fisicamente e mentalm… - AlfredoPedulla : #Gattuso-#Napoli: accordo rinnovo fino al 2023, probabilmente senza clausole o penali. Via libera di #JorgeMendes,… - AlfioKrancic : @calirobe @IlariaBifarini Può essere, ma anche stare chiusi in casa in silenzio è un via libera alla dittatura covidiana. - paolorm2012 : RT @lucarango88: Via libera al nuovo #Dpcm che entrerà in vigore dal 26/10 fino al 24/11. Confermata la chiusura di #bar e #ristoranti fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Regione Lazio dà il via libera a 686 ettari di impianti fotovoltaici nel Viterbese Il Fatto Quotidiano Napoli: novità importanti sul futuro di Gennaro Gattuso

Gli agenti di Gattuso hanno dato il via libera all’ultima offerta, che prolungherebbe il contratto in scadenza nel 2021 fino al giugno 2023: domenica sera sarebbe in programma una cena per suggellare ...

Governo, lunedì nuovo DPCM: bar-ristoranti chiusi alle 18, ma le Regioni si oppongono

E' questa la bozza del nuovo Dpcm del governo per blindare l’Italia, ma le Regioni si oppongono con lo scontro avanti fino a questa notte ...

Gli agenti di Gattuso hanno dato il via libera all’ultima offerta, che prolungherebbe il contratto in scadenza nel 2021 fino al giugno 2023: domenica sera sarebbe in programma una cena per suggellare ...E' questa la bozza del nuovo Dpcm del governo per blindare l’Italia, ma le Regioni si oppongono con lo scontro avanti fino a questa notte ...