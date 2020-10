Usa 2020, Donald Trump ha votato in Florida (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente americano Donald Trump ha appena votato per le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre in un seggio allestito in una biblioteca di West Palm Beach, in Florida, non lontano dalla sua residenza di Mar-a-Lago. "E' stato un voto molto sicuro, molto più sicuro di quando invii una scheda elettorale, posso dirvelo", è stato il primo commento del presidente Usa che da mesi attacca il voto postale definendolo fraudolento."Tutto era perfetto. Molto rigido, secondo le regole. Quando invii la tua scheda elettorale, non potrà mai essere così. Non potrà mai essere sicuro in questo modo", ha aggiunto Trump. Quando un giornalista gli ha chiesto quale candidato abbia votato, ha sorriso e ha risposto: "Ho votato per un ragazzo di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente americanoha appenaper le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre in un seggio allestito in una biblioteca di West Palm Beach, in, non lontano dalla sua residenza di Mar-a-Lago. "E' stato un voto molto sicuro, molto più sicuro di quando invii una scheda elettorale, posso dirvelo", è stato il primo commento del presidente Usa che da mesi attacca il voto postale definendolo fraudolento."Tutto era perfetto. Molto rigido, secondo le regole. Quando invii la tua scheda elettorale, non potrà mai essere così. Non potrà mai essere sicuro in questo modo", ha aggiunto. Quando un giornalista gli ha chiesto quale candidato abbia, ha sorriso e ha risposto: "Hoper un ragazzo di ...

