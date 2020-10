Usa 2020, anche se Trump non venisse rieletto potrebbe uscirne vincitore: vi spiego perché (Di domenica 25 ottobre 2020) A pochi giorni dalle elezioni presidenziali americane Bloomberg pubblica un articolo sui pericoli che Donald Trump corre se non sarà rieletto. L’analisi è corretta, il presidente americano ha una serie di processi e di accuse che sono stati “congelati” grazie alla sua posizione politica. Una volta tornato ad essere un normale cittadino, però, la macchina della giustizia si rimetterebbe in moto, a quel punto senza un’indennità presidenziale Donald Trump potrebbe anche finire dietro le sbarre dal momento che le accuse sono tante: dalla frode fino all’ostruzione della giustizia. Naturalmente questo non succederà, anche se Joe Biden detesta il suo rivale: Trump appartiene alla lunga lista degli ex presidenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) A pochi giorni dalle elezioni presidenziali americane Bloomberg pubblica un articolo sui pericoli che Donaldcorre se non sarà. L’analisi è corretta, il presidente americano ha una serie di processi e di accuse che sono stati “congelati” grazie alla sua posizione politica. Una volta tornato ad essere un normale cittadino, però, la macchina della giustizia si rimetterebbe in moto, a quel punto senza un’indennità presidenziale Donaldfinire dietro le sbarre dal momento che le accuse sono tante: dalla frode fino all’ostruzione della giustizia. Naturalmente questo non succederà,se Joe Biden detesta il suo rivale:appartiene alla lunga lista degli ex presidenti ...

