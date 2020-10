Una vita anticipazioni: Genoveva sotto choc, Ursula la manipola? (Di domenica 25 ottobre 2020) Genoveva sa tutto di Marcia e di Felipe, come andrà a finire adesso questa storia, cercherà in qualche modo di vendicarsi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 ottobre 2020. Nel prossimo episodio della soap, scopriremo quello che succederà agli abitanti di Acacias 38. Tanti i colpi di scena negli ultimi tempi, dalla morte di Alfredo, per la quale Genoveva non è stata ancora accusata, al ritorno di Rosina. E adesso cosa succederà? Grande attesa anche per quello che potrebbe accadere tra Angelines ed Emilio. Il ragazzo ha iniziato a comportarsi molto male, sperando che Angelines lo lasci…Ma accadrà davvero? Difficile a dirsi…Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 ottobre 2020)sa tutto di Marcia e di Felipe, come andrà a finire adesso questa storia, cercherà in qualche modo di vendicarsi? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 ottobre 2020. Nel prossimo episodio della soap, scopriremo quello che succederà agli abitanti di Acacias 38. Tanti i colpi di scena negli ultimi tempi, dalla morte di Alfredo, per la qualenon è stata ancora accusata, al ritorno di Rosina. E adesso cosa succederà? Grande attesa anche per quello che potrebbe accadere tra Angelines ed Emilio. Il ragazzo ha iniziato a comportarsi molto male, sperando che Angelines lo lasci…Ma accadrà davvero? Difficile a dirsi…Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Una ...

