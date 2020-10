Una Vita, anticipazioni: Felipe prende le difese di Marcia e minaccia di denunciare Ursula per schiavismo (Di domenica 25 ottobre 2020) Marcia - Una Vita L’amore di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per la domestica Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) esporrà la perfida Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) ad un grosso pericolo nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2020. Appena scoprirà che è stata schiavizzata in Brasile dal pericoloso Cesar Andrade (Alvaro Baguena), l’avvocato non esiterà a prendere le difese di Marcia e si schiererà apertamente contro Ursula.Felipe intimerà dunque alla Dicenta di stare lontana dalla Sampaio. Ecco le anticipazioni. Una Vita: anticipazioni domenica 25 ottobre ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 ottobre 2020)- UnaL’amore diAlvarez Hermoso (Marc Parejo) per la domesticaSampaio (Trisha Fernandez) esporrà la perfidaDicenta (Montse Alcoverro) ad un grosso pericolo nelle puntate di Unain onda da domenica 25 a venerdì 30 ottobre 2020. Appena scoprirà che è stata schiavizzata in Brasile dal pericoloso Cesar Andrade (Alvaro Baguena), l’avvocato non esiterà are ledie si schiererà apertamente controintimerà dunque alla Dicenta di stare lontana dalla Sampaio. Ecco le. Unadomenica 25 ottobre ...

