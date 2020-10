Una Vita, anticipazioni dal 26 ottobre all’1 novembre: il passato doloroso di Marcia (Di domenica 25 ottobre 2020) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 26 ottobre all’1 novembre 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5? Ursula minaccia Marcia spingendo la domestica a lasciare Acacias. La ragazza si apre a Felipe e gli confessa la sua triste storia. Fabiana e Servando non hanno i soldi necessari per riparare il guasto all’impianto idraulico della pensione. Potrebbero essere costretti a chiuderla. Felipe continua aArticolo completo: Una Vita, anticipazioni dal 26 ottobre all’1 novembre: il passato doloroso di Marcia dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 ottobre 2020)settimanali “Una”, puntate dal 26all’12020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5? Ursula minacciaspingendo la domestica a lasciare Acacias. La ragazza si apre a Felipe e gli confessa la sua triste storia. Fabiana e Servando non hanno i soldi necessari per riparare il guasto all’impianto idraulico della pensione. Potrebbero essere costretti a chiuderla. Felipe continua aArticolo completo: Unadal 26all’1: ildidal blog SoloDonna

