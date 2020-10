Una Vita anticipazioni dal 26 ottobre al 1 novembre 2020: il piano di Ursula (Di domenica 25 ottobre 2020) Nelle puntate dal 26 ottobre al 1 novembre 2020 della soap opera spagnola Una Vita vedremo che cosa arriverà a progettare la perfida Ursula, la quale sarà pronta a tutto pur di mettere in riga i suoi detrattori. Una Vita anticipazioni dal 26 al 29 ottobre 2020: il piano di Ursula Lunedì 26 ottobre 2020 – Il malore di Lolita: Lolita ha un leggero malore che mette in allerma i Palacios. In particolae Ramon e Antonito cercano di fare qualcosa per aiutare la giovane. Qualcosa di spiacevole sta per accadere…..Lolita però finirà per minimizzare il suo improvviso malore, ma Carmen inizierà a ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Nelle puntate dal 26al 1della soap opera spagnola Unavedremo che cosa arriverà a progettare la perfida, la quale sarà pronta a tutto pur di mettere in riga i suoi detrattori. Unadal 26 al 29: ildiLunedì 26– Il malore di Lolita: Lolita ha un leggero malore che mette in allerma i Palacios. In particolae Ramon e Antonito cercano di fare qualcosa per aiutare la giovane. Qualcosa di spiacevole sta per accadere…..Lolita però finirà per minimizzare il suo improvviso malore, ma Carmen inizierà a ...

