Una vita, anticipazioni 26 ottobre: Fabiana e Servante nei guai (Di domenica 25 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre nuovo appuntamento con Una vita, la soap iberica ideata da Aurora Guerra e ambientata nel ricco quartiere di Acacias. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Genoveva avrà scoperto che è proprio Marcia la donna di cui si è innamorato Felipe. La Salmeron, oltre a fare una scenata sul pianerottolo di Acacias 38, dovrà fare i conti con l’ennesimo rifiuto dell’avvocato. La donna non si capaciterà si essere stata lasciata per una domestica, mentre Servante e Fabiana saranno nei guai e avranno timore di dover chiudere la pensione. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo il prossimo 26 ottobre su Canale 5. Una vita, trama 26 ottobre: Fabiana e Servante ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Lunedì 26nuovo appuntamento con Una, la soap iberica ideata da Aurora Guerra e ambientata nel ricco quartiere di Acacias. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Genoveva avrà scoperto che è proprio Marcia la donna di cui si è innamorato Felipe. La Salmeron, oltre a fare una scenata sul pianerottolo di Acacias 38, dovrà fare i conti con l’ennesimo rifiuto dell’avvocato. La donna non si capaciterà si essere stata lasciata per una domestica, mentresaranno neie avranno timore di dover chiudere la pensione. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo il prossimo 26su Canale 5. Una, trama 26...

NetflixIT : Nella vita esistono poche certezze. Una di queste è tornare a casa e guardare un episodio qualsiasi di New Girl per fare pace con il mondo. - CarloCalenda : Gli attacchi sulla mia famiglia, mettono in evidenza un punto preoccupante che non riguarda me. L’idea che una pers… - PIERPARDO : Ritorno di #Ilicic è una bella notizia. Credo sia condivisa da tutti al di là di colori e rivalità. Un uomo che nel… - spIendoreterno : tanto sono comunque un fallimento cronico ed una grandissima delusione per chiunque e a nessuno piace avermi attorn… - vivranda : In tutto questo io spero che conte non rompa a orario una vita perché devo capire ursula che sta tramando -