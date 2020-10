Una Vita, anticipazioni 25 ottobre: la strategia di Emilio (Di domenica 25 ottobre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 25 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.20 circa? Emilio non intende sposare Angelines, ma cerca di volgere la situazione a suo favore con l’aiuto di Antonito. Serve un pretendente per la figlia di Ledesma, in modo che sia lei a opporsi al padre e lui ne esca pulito… La relazione tra Cinta ed Emilio sembrava averArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 ottobre 2020)“Una”, puntata del 252020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.20 circa?non intende sposare Angelines, ma cerca di volgere la situazione a suo favore con l’aiuto di Antonito. Serve un pretendente per la figlia di Ledesma, in modo che sia lei a opporsi al padre e lui ne esca pulito… La relazione tra Cinta edsembrava averArticolo completo: dal blog SoloDonna

